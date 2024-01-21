Меморіал: вбиті росією. Яна Боровська-Рябоконь, 29 років, Київ, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Яна Боровська-Рябоконь

Життя Яни Боровської-Рябокінь відібрав російський обстріл Києва 29 грудня 2023 року. Того дня ворог здійснив масований удар по столиці, унаслідок якого загинуло 30 людей.

Яні було 29 років. Родом із Кіровоградської області. У шестирічному віці разом із сім’єю переїхала до Броварів на Київщину. Згодом її мама і тато розлучилися, батько повернувся на малу батьківщину. Коли Яні сповнилося 17, померла мама. Опіку над дівчиною взяв старший на два роки брат.

Яна вступила до медичного училища. Та після першої ж практики зрозуміла, що це не для неї. Невдовзі влаштувалася на завод у Києві. За сім років пройшла кар’єрний шлях від стажерки до бригадирки дільниці. Була монтажницею. У 2022 році одружилась із коханим Олегом.

Яна виділялась серед інших, каже тітка Алла Чепіль. Вона була веселою і швидко привертала до себе увагу. Любила рослини, тварин, зокрема котів. Любила подорожі.

«Яна – завжди щаслива дівчинка. Усмішка не сходила з її обличчя. Вона любила життя і прагнула насолоджуватися ним», – сказала колишня колега Юлія «Коли Яна лежала поміж завалів після прильоту, то ще була жива. Вони перемовлялися з колегою, яку потім витягли і врятували. Та просила її триматися, казала, що по неї прийдуть теж, а Яна крикнула: «Передай Олегу, що я його дуже сильно люблю». Врятувати її не встигли…», – сказала тітка загиблої

У Яни залишився чоловік, тато, брат, маленька сестричка, тітка і бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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