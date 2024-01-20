Меморіал: вбиті росією. Роман Сірий, 37 років, Київ, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Роман Сірий

Романові Сірому було 37 років. Його життя відібрав російський обстріл Києва 29 грудня 2023-го. Загалом відомо про 29 загиблих унаслідок тієї атаки ворога.

Роман народився і жив у місті Боярка, що під Києвом. Працював на заводі монтажником. Дуже любив свою роботу, а вільний час присвячував рідним і нареченій.

«У Романа – четверо племінниць і племінник, для яких він був не просто дядьком, а хрещеним батьком. Дуже любив їх, а вони його», – розповіла рідна сестра Романа Сірого, Олена

Навесні 2024 року Роман планував придбати земельну ділянку, де побудувати омріяний будинок. Хотів одружитися, виховувати дітей. Мріяв про відпустку за кордоном у майбутньому. Захоплювався колекціонуванням ножів, монет. Обожнював автомобілі. Умів майструвати і ремонтувати. Був почесним донором.

«Роман був дуже добрим, усміхненим, справедливим. Цікавий співрозмовник, який завжди міг вислухати та вмів підтримати. Не відмовляв іншим у допомозі. Душа компанії, мав багато друзів. Був опорою для свого батька, якого постійно підтримував, яким опікувався після смерті мами. Люблячий брат. Друг для сестри і старшого брата. Усі, хто хоча би раз був із Романом у товаристві, пам’ятатимуть його впродовж життя. Із ним завжди було так весело…», – сказала Олена

У Романа Сірого залишились наречена, батько, сестра, брат і племінники.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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