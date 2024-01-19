Меморіал: вбиті росією. Ілля Навальний, 60 років, Буча, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ілля Навальний

60-річного Іллю Навального російські окупанти розстріляли 12 березня 2022 року у Бучі на Київщині.

«Про загибель Іллі я дізналася від сусідів. Під час окупації вони згуртувалися, в основному переховувалися від обстрілів у підвалі на вулиці Яблунській. Того дня вони принесли води, приготували їжу. Ілля хотів викурити цигарку. Щойно вийшов – сусіди почули постріли. Через деякий час його тіло з простреленою головою знайшли біля під’їзду», – розповіла двоюрідна сестра Іллі, Валентина

Ілля Навальний народився 2 серпня 1961 року у селі Залісся на Київщині. До аварії на Чорнобильській АЕС у 1986-му працював на станції техобслуговування мотористом. Після катастрофи родина евакуювалася із зони небезпеки та оселилася у Бучі. Останній період життя Ілля працював охоронником, зокрема й на території Чорнобильського біосферного заповідника.

«Ілля був дуже чуйним. Завжди дотримував свого слова. Допомагав усім, хто б не попросив: відвезти, щось полагодити. Дуже любив свого сина й онучок», – додала Валентина

Близько тижня тіло Іллі лежало на місці розстрілу. Потім його забрали працівники кладовища і поховали у братній могилі біля церкви Андрія Первозваного. Після звільнення Київщини на початку квітня 2022 року могилу ексгумували. Іллю Навального опізнали і перепоховали у селі Здвижівка на Київщині.

У загиблого залишилися син, онуки й інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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