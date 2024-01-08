Меморіал: вбиті росією. Олеся Десятник, 28 років, Одеса, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олеся Десятник

Олесі Десятник було 28 років. Її життя відібрав російський обстріл Одеси 29 грудня 2023 року.

Олеся була родом із Мелітопольського району Запорізької області. Здобула освіту в інституті економіки й інформаційних технологій у місті Запоріжжя. Переїхала до Одеси. Одружилась. Обіймала посаду бухгалтерки, вела блог. Останнім часом працювала у логістиці.

Обожнювала квіти, особливо тюльпани. Любила фотографуватися і подорожувати. У вільний час читала і займалась спортом.

«Ми з Олесею були знайомі ще з 2018-го – працювали разом і жили поряд. Тоді вона була бухгалтеркою. Завжди весела і позитивна. Із нею було приємно розмовляти, вона така доброзичлива… Дуже привітна і добра», – розповіла колишня колега загиблої Анна «Гарна, привітна дівчина. Не можу повірити, що її не стало. Вона така молода, амбітна, усе життя попереду. Олеся дуже любила життя та була максимально активною», – додала подруга Вікторія Тодорова.

В Олесі Десятник залишилися чоловік, батьки, бабуся й інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/