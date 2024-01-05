Меморіал: вбиті росією. Денис Мельник, 15 років, Одеса, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Денис Мельник

Життя 15-річного Дениса Мельника відібрав російський обстріл Одеси проти ночі 1 січня 2024 року. Уламок ворожого безпілотника смертельно поранив юнака.

Денис навчався в одеському ліцеї №7 у 10-М класі. Займався бальними танцями.

«Був дуже світлою та доброю людиною, завжди готовою прийти на допомогу. В одеському клубі Elite Dance танцював із дитинства. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Дениса. Це величезна втрата для всієї нашої танцювальної родини», – написали у клубі, де тренувався юнак.

«Денис – той, на кого завжди в усьому можна було покластись. Стриманий, соромʼязливий, ввічливий. Не любив бути у центрі уваги, завжди ніяковів, коли йому дякували за допомогу… Немає позитивних людських якостей, що були б йому не притаманні. Батьки, які виховали такого прекрасного сина, брат, бабуся, рідні, друзі, однокласники, вчителі – ми всі, хто його знав – зазнали невимовного болю!», – написала директорка гімназії №7 Світлана Мельник

У Дениса залишилися батьки, брат, бабуся та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/