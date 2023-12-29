Меморіал: вбиті росією. Андрій Красноталь, 39 років, Чернігівщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Андрій Красноталь

16 березня 2022 року Андрій Красноталь із дружиною, сестрою і собакою Балу ховалися у погребі в селі Новоселівка, що у передмісті Чернігова. Близько 7 ранку почули, як надворі тріщить шифер – щось летіло.

Андрій вирішив перевірити, бо переживав, щоби не влучило у погріб. У ту мить, коли він піднявся сходами нагору, прилетів снаряд і погріб завалився. Андрія притиснуло бетонною балкою. Йому перебило стегна, живіт. Чоловік загинув.

Дружину і сестру завалило цеглою, та вони змогли вибратися. Накрили тіло Андрія ковдрою, яку викинуло з погребу, і поповзли до сусідів.

Наступного дня уламок снаряда вбив собаку Балу. Сестра і дружина пішки вирушили до сусіднього села Вознесенське. Воно на той час було у російській окупації, а через обстріли дістатися до Чернігова вони не могли.

19 березня 2022 року чоловіки з Вознесенського прийшли до Новоселівки і прикопали Андрія Красноталя та ще одного чоловіка, який загинув того дня. Коли ЗСУ звільнили область, убитого перепоховали на кладовищі.

Андрієві було 39 років. Народився у Новоселівці. Після школи служив в армії, одружився. Деякий час працював слюсарем у Чернігівському тролейбусному управлінні. Потім – на млині, а останній період – ставив вікна і двері у Києві.

З дружиною вони прожили майже 20 років. Мріяли про дітей, однак не судилося.

«Андрій у вільний час обожнював грати у футбол. У них була сільська команда, грали проти хлопців із сусідніх сіл. А так, то вболівав за «Шахтар»: часто збиралися з друзями і дивилися матчі. Він був доброю людиною, працьовитий. Мріяв про звичайне життя. Але ця війна його вбила. Нам його дуже не вистачає», – розповіла мама Марія

В Андрія Красноталя залишилися дружина, сестра і мама.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/