Меморіал: вбиті росією. Протоієрей Ростислав Дударенко, 45 років, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Протоієрей Ростислав Дударенко

Протоієрей Ростислав Дударенко загинув 5 березня 2022 року неподалік храму у селі Ясногородка на Київщині. Він разом із паламарем Іваном стояли на блокпосту, який організували місцеві добровольці.

На зустріч виїхала російська військова техніка. Добровольці почали стріляти, окупанти відкрили вогонь у відповідь. Усі, хто там був, а також літня жінка, яка проходила повз, загинули.

Ростиславу було 45 років. Народився у Києві. Закінчив Київську православну богословську академію. Коли під час навчання на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, де була академія, проводили археологічні розкопки, він із семінаристами з цікавістю спостерігав та допомагав науковцям.

Ростислав також закінчив професійно-технічне училище. Здобув фах електрика, у 1990-ті працював за цією спеціальністю.

Був іподияконом у Володимирському кафедральному соборі. На початку 2000-х став священником. Служив у Броварах, а потім продовжив служіння у храмі в Ясногородці.

«Ми були друзями з часів навчання в академії. На весіллі Ростислава я познайомився з його двоюрідною сестрою, яка стала моєю дружиною. Так ми породичалася. Він був дуже добрим, наївним, добродушним, простим. Намагався допомогти всім. Жителі села любили і поважали Ростислава. Та коли при владі був Віктор Янукович, храм, де він служив, відійшов московському патріархату. Ростислав відмовився переходити туди. За кілька місяців на його місце призначили іншого священника. Тоді Ростислав поставив на краю села «вагончик» і служив там. Йому було важко фінансово. Тож ще працював у дорожній службі – клав асфальт, робив бордюри», – розповів протоієрей, капелан Сергій Цьома

Коли почалася повномасштабна війна, Ростислав залишився зі своїми прихожанами. Допомагав людям до останнього.

Спершу священника разом із добровольцями, які загинули 5 березня 2022 року, поховали у Фастові на кладовищі. Через рік, 4 березня 2023-го, перепоховали у Ясногородці.

«Люди повиходили, зустріли процесію, було багато священників. Я виголосив запальну промову про те, що їхні смерті не можуть бути марними. І маємо завершити їхню справу до кінця. У той день громада села ухвалила рішення про перехід до Православної церкви України», – розповів Сергій Цьома

У Ростислава Дударенка залишилися мама, донька, інші рідні та друзі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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