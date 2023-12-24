Меморіал: вбиті росією. Валерія Шепеленко, 16 років, Краматорськ, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерія Шепеленко

8 квітня 2022 року 16-річна Валерія Шепеленко разом із мамою Катериною Зибою були на вокзалі у Краматорську. Вони хотіли евакуюватися. На станції зібралося багато людей, коли російська армія вдарила туди ракетою «Точка-У». Валерія, її мама і ще десятки людей загинули.

«Вони просто хотiли поїхати подалi вiд вiйни», – сказала подруга мами Валерії, Ольга Шарлай

Валерія Шепеленко була родом із Донеччини. Навчалася у десятому класі Бахмутської школи №7 – там, де колись і її мама. У молодших класах обожнювала танцювати. Коли подорослішала, захопилася південнокорейською музикою K-pop. Мріяла стати моделлю і поїхати до Південної Кореї. У вільний час дівчина відвідувала також гурток журналістики.

«Валерія ладнала з усіма, була тихенькою і дуже гарною дівчинкою», – розповіла її вчителька Оксана Краснова

У Валерії Шепеленко залишився тато, дядько та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/