Меморіал: вбиті росією. Микита Зеленський, 11 місяців, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микита Зеленський

14 січня 2023 року російська армія вдарила ракетами по будинку на вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі, відібравши життя десятків людей.

В одній із квартир на четвертому поверсі загинув маленький Микита Зеленський і його тато Олексій. 29 січня хлопчик мав відзначати свій перший день народження.

Микита зростав розумним, пригадують рідні, розвивався швидше за однолітків. Обожнював гратись із синіми тракторцями, подобались йому й інші машинки.

Мама і тато Микити уже готувались святкувати перший день народження сина. 14 січня 2023 року Олексій прийшов із роботи, Катерина з Микиткою – з прогулянки. Дитина бешкетувала – тягнула до рота машинку, а на мамині «не можна» сміялась. Сімʼя бавилась, обідала, говорила по відеозв’язку з бабусями, обирали повітряні кульки.

Мама, тато й син сіли пити чай, коли у вікні зʼявилось яскраве червоне світло і пролунав вибух. Російська ракета влучила по багатоповерхівці на Перемозі близько 15:30.

Маму хлопчика, Катерину, затисло уламками просто на тому стільці, де вона сиділа на кухні, а на батька та хлопчика впали плити. Катерина провела під завалами 20 годин.

«У лікарні я дізналась, що Льоші та Микитки немає, вони загинули. Життя обірвалось в одну мить», – сказала Катя

У Микити Зеленського залишилися мама, бабусі, дідусі й інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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