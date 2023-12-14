Меморіал: вбиті росією. Ольга Столяр, 83 роки, Херсонщина, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Столяр

25 серпня 2023 року 83-річна Ольга Столяр була вдома у селі Ольгівка Херсонської області, коли російські війська почали обстріл. Снаряд влучив у її будинок. Ольга отримала численні опіки. Її відвезли до лікарні, втім поранення були несумісні з життям. 26 серпня Ольга Столяр померла.

Вона була родом з села Бабчинці Вінницької області. У 4 роки втратила маму. Батько загинув у Другій світовій війні. Ольга із старшою на 10 років сестрою залишилися самі.

«Жили дуже бідно, не було що їсти – парили лободу, збирали по городах підмерзлу картоплю. Іноді сусідка давала їм крупу кукурудзи й сестра готувала мамалигу», – розповіла невістка загиблої, Тетяна

У 16 років Ольга поїхала на заробітки в Росію. Там одружилася. Народила двох дітей – сина Юрія і доньку Світлану. Через деякий час родина переїхала до українського Криму. На півострові Ольга працювала на фермі – була телятницею.

Невдовзі чоловік Ольги помер. Потім вона одружилася вдруге. У подружжя народився син Сергій. У 1990 році родина переїхала в Ольгівку на Херсонщину.

На пенсії Ольга Іванівна деякий час працювала прибиральницею у місцевій школі. Поралася на городі, любила вирощувати квіти – майори, гвоздики, жоржини.

«Вона була дуже доброю. Завжди намагалася всіх нагодувати, бо сама у свій час голодувала. Останнє віддавала дітям і онукам. Ми хотіли її забрати з Ольгівки, але вона не захотіла. Залишилася там із донькою», – сказала Тетяна

Від початку повномасштабної війни Ольга доглядала за сусідкою, яка була прикута до ліжка. Після звільнення села восени 2022 року допомагала сусідкам із гуманітарною допомогою.

«Для мене вона була хорошою свекрухою. Багато чого навчила: готувати, тісто робити. Дочку допомагала виховувати. Забирала до себе, щоби я тим часом могла щось вдома зробити. Завжди раділа, коли діти й онуки приходили до неї», – сказала Тетяна

В Ольги Столяр залишилося двоє синів, дочка, невістки, дві онучки, три онуки та сім правнуків.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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