Меморіал: вбиті росією. Олена Маковій, 33 роки, Новогродівка, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олена Маковій

Олена Маковій загинула внаслідок ворожого удару по триповерховому будинку в центрі Новогродівки, що на Донеччині, 29 листопада 2023 року. Тієї ночі російська армія атакувала місто ракетою С-300. Жінка була вдома з чоловіком Ігорем та 8-річною донькою Марією.

Лише на пʼятий день пошукової операції, 4 грудня, слідчим вдалося провести впізнання доньки Олени. Тіла батьків ідентифікували через тиждень завдяки ДНК-тесту.

Олені Маковій було 33 роки. Вона працювала у відділенні банку. Вільний час проводила у колі рідних. Сімʼя мріяла про ще одну дитину, а також хотіла завести собаку.

«Вони кохали одне одного. Ігор був гарним чоловіком для Олени, а вона – чудовою, відповідальною, веселою», – сказала рідна сестра чоловіка Олени, Людмила Бугрова «Ігор, Олена, Машенька, маленька квіточка… Сімʼя, в якій планували, мріяли, сміялись, кохали. Сім’я, що полетіла у вічність 29 листопада 2023 року. Світла пам’ять про них назавжди залишиться в наших серцях та у фотографіях», – написала подруга родини Анна

В Олени Маковій залишилися батьки, сестра та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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