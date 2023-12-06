Меморіал: вбиті росією. Захисник Ігор Сіора, 28 років, Донеччина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ігор Сіора

Матрос Ігор Сіора загинув 14 березня 2022 року під час бою за місто Маріуполь на Донеччині. Захиснику назавжди 28 років.

Ігор народився в селі Нова Знамʼянка Полтавської області. Там навчався у місцевій середній школі. Потім здобув фах зварника у Кременчуцькому вищому професійному училищі №7. Певний час працював на СТО, займався шиномонтажем. Любив музику, писав і читав реп.

2016 року чоловік вирішив поєднати своє життя з армією та підписав контракт із Військово-морськими силами ЗСУ. Ігор служив у 9-му дивізіоні надводних кораблів. Був старшим машиністом трюмно-котельної команди електро-механічної частини на пошуково-рятувальному судні «Донбас».

Під час повномасштабного вторгнення чоловік був прикомандирований до Національної гвардії України. У складі однієї з бригад брав участь в обороні Маріуполя.

«Про загибель написали побратими та зателефонували перед потраплянням в полон. Ми так і не знайшли тіла нашого Героя», – розповіла дружина загиблого Катерина

В Ігоря залишилися батьки, брат, дружина і три доньки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/