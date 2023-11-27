Меморіал: вбиті росією. Тимофій Сич, 11 років, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тимофій Сич

12 березня 2022 року 11-річний Тимофій Сич разом із рідними їхав із селища Макарів на Київщині. На автівці були написи «Діти», були білі простирадла. Однак російських окупантів це не зупинило – по ній влучили з БМП. Тимофій загинув, авто, в якому він був, спалахнуло…

«Російські військові базувалися між Макаровом і Гавронщиною. 12 березня вони прийшли до нас додому у Макарові і дали годину на збори. Моя родина і ще троє сусідів сіли в автівки і спробували виїхати через Макарів, але їх не пустили і розвернули на Липівку», – розповів Ярослав Сич, батько Тимофія

З Липівки родину теж годинами не випускали. Поки врешті окупанти не приєднали їхнє авто до колони, якій вже кілька днів не давали коридору на виїзд. Тоді всі автівки рушили.

«Між Липівкою і Королівкою колону почали обстрілювати з БМП. Влучили в нашу машину – в бак і дах. Батько, який був за кермом, загинув одразу. Мама відчула, як її голова горить. Вона вискочила з машини. Сил, щоби витягнути невістку і старшого онука вже не мала. Мій молодший син також зміг вибратися. Він мав поранення в живіт і ногу… Машина загорілася, російські військові накрили все мінометним вогнем. Дружина, старший син і батько згоріли», – розповів Ярослав

Місцеві відтягнули авто на ферму у Королівку. Після звільнення Київщини на початку квітня 2022 року Ярослав виймав із авто останки своїх рідних. Поховали Тимофія, його маму Марину та дідуся Олега у Макарові.

Тимофій Сич народився у Макарові. У рік переніс операцію на серці. Навчався хлопчик у Макарівському ліцеї №1. Найбільше з уроків подобалася математика. Додатково ще займався тхеквондо, ходив на театральний гурток, на танці, на заняття з комп’ютером.

«Тимофій був дуже спокійним, трішки сором’язливим. Ми часто відпочивали разом, рибалили, ходили по гриби. Кожні вихідні намагалися кудись їхати», – сказав батько «Він був розумною, відкритою і щирою дитиною. Коли ми зустрічалися, він завжди вітався, обіймав, цілував», – додала хрещена хлопчика Тетяна Лукашенко

У Тимофія Сича залишилися батько, брат, сестра і бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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