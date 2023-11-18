Меморіал: вбиті росією. Антоніна Дорошенко, 67 років, Нікополь, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Антоніна Дорошенко

67-річна Антоніна Дорошенко загинула 11 жовтня 2023 року від російського ракетного удару по місту Нікополь на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у гімназію №16, де працювала жінка. Поряд загинув її чоловік Віктор, а також двоє колег.

Антоніна Анатоліївна народилася у селі Воловиця на Чернігівщині. Від 1990-х років жила у Знам’янці на Запоріжжі, а у 2011-му переїхала до Нікополя на Дніпропетровщину. Працювала у торговельній сфері, згодом – на м’ясокомбінаті. Останній період життя – у Нікопольській гімназії №16, де дбала про чистоту службових приміщень.

Антоніна дуже любила співати. Її пригадують енергійною та комунікабельною, людиною, яка легко знаходила спільну мову і зі школярами, і зі співробітникам.

Із великою відповідальністю Антоніна Анатоліївна та її чоловік Віктор Володимирович ставилися до своїх обов’язків, завжди були готові прийти на допомогу іншим. Любили своїх рідних, раділи життю, – розповіли гімназії

В Антоніни Дорошенко залишилися діти з родинами.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/