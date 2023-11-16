Меморіал: вбиті росією. Віктор Дорошенко, 71 рік, Нікополь, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віктор Дорошенко

Віктор Дорошенко загинув 11 жовтня 2023 року від російського ракетного удару по місту Нікополь на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у гімназію №16, де працював Віктор. Поряд загинула його дружина Антоніна і ще двоє колег.

Вікторові був 71 рік. Він родом із Нікополя. Спершу працював водієм. Останній період життя – у місцевій гімназії, де був працівником із обслуговування будівель. Колеги пригадують його добрим, чуйним і працелюбним.

«Коли він влаштовувався до нас на роботу, я пояснювала: ви тут – як господар у домі, ваше завдання все лагодити, бо школа стара, а ми хочемо її підіймати. Пригадую, як ішли з ним до кабінету директора, знайомитися. Показую, що у столі секретаря ніжка хитається. Він її за кілька хвилин полагодив. За той час, що ми разом пропрацювали, у нього у руках все горіло. Ніколи не сидів без роботи. Та ще й дружині допомагав (вона була техпрацівницею у школі) – то парти переставить, то швабру полагодить», – розповіла про загиблого колега, колишня завідувачка господарством Олена Володимирівна «Із великою відповідальністю Віктор Володимирович та Антоніна Анатоліївна ставилися до своїх обов’язків, завжди були готові прийти на допомогу іншим. Любили своїх рідних, раділи життю», – додали про подружжя Дорошенків у школі, де вони працювали

У Віктора Дорошенка залишились три доньки з родинами.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/