Меморіал: вбиті росією, Юрій Шмиров, 48 років, Харківщина, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юрій Шмиров

48-річний Юрій Шмиров загинув 8 листопада 2023 року від російського артобстрілу села Ізюмське на Харківщині.

Юрій народився та жив в Ізюмському. Займався домашнім господарством.

«Друзі і знайомі говорять про нього, як про людину з великим серцем – завжди був добрим, чуйним, веселим, з почуттям гумору. Не боявся будь-якої роботи, часто допомагав односельцям. Багато років грав у футбол та волейбол за місцеву команду «Прогрес», – розповіли у Борівській селищній громаді «Мій дорогий, який це біль – знати, що ми ніколи тебе вже не побачимо», – написала кума Юрія, Тамара Ткач «Чудова людина була… Царство небесне та вічна памʼять», – додала знайома Тетяна Маренич

У Юрія Шмирова залишилися дружина, дочка, дві сестри і брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/