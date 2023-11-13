Меморіал: вбиті росією. Станіслав Нагорний, 11 років, Донеччина, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Станіслав Нагорний

12 жовтня 2023 року російська армія атакувала село Багатир Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донеччини. Ворог обстріляв населений пункт із реактивної артилерії. Було дев’ять прильотів у житловому секторі.

Цей обстріл російської армії відібрав життя 11-річного Станіслава Нагорного. За два дні до трагедії хлопчик відзначив свій останній день народження.

Станіслав народився у Багатирі. Навчався у місцевій школі. Його згадують здібним учнем, веселим і кмітливим хлопчиком.

«Душа компанії, завжди енергійний та усміхнений», – розповіли у Волноваській районній державній адміністрації «Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого Станіслава. Сподіваємося, ви знайдете силу і підтримку у вашому оточенні», – зазначили у Великоновосілківській селищній військовій адміністрації

У Станіслава залишилися батьки, брат та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/