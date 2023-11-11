Меморіал: вбиті росією. Максим Задніпровський, 4 місяці, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Задніпровський

Чотиримісячний Максим Задніпровський загинув 23 березня 2022 року від російського авіаудару по житловому будинку у Маріуполі.

Його батьки – Катерина й Микола Задніпровські – жили у Кальміуському районі на вулиці Металургійній, 19. Разом із ними від обстрілів там переховувалася й родина старшого брата Миколи – Олександра. Брати готували на багатті, ходили по воду. Дружини дбали про малюків – дитині Олександра було три місяці.

Район, де жили Задніпровські, ворог обстрілював цілодобово. 19 та 21 березня неподалік розірвалися кілька бомб. Люди переховувалися у підвалі. 23 березня 2022 року о 5:40 російський літак із різницею в кілька хвилин скинув на дім дві бомби, від яких загинули щонайменше 40 людей.

«В один день у родині Задніпровських загинули Микола й Олександр, невістки Катя та Вікторія і дуже довгоочікувані онуки Максим і Дарʼя. Після того, як стало відомо, що під’їзд завалило, батьки Миколи і Сашка неодноразово намагалися туди потрапити, але із Сартани, це селище під Маріуполем, до міста не пускали. Тільки наприкінці квітня тато потрапив туди, однак розібрати завали на той час було неможливо», – згадала кума Олександра і Вікторії Задніпровських, Анна Вакуленко

Розбирати завали на Металургійній, 19 почали у середині травня. Тоді дістали щонайменше 37 загиблих людей. 16 травня опізнали усіх Задніпровських. Тіла вбитих були дуже понівечені.

17 травня Задніпровських поховали. Домовини були закриті. Маленький Максим був в одній труні з мамою.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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