Меморіал: вбиті росією. Захисник Віталій Кривенко, 25 років, Донеччина, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Віталій Кривенко

Солдат Віталій Кривенко, позивний Хеппі, загинув 10 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в районі селища Курдюмівка на Донеччині. Захиснику було 25 років.

Віталій народився в селі Матвіївці Тернопільської області. Здобув фах муляра-штукатура у Лановецькому професійно-технічному училищі. Працював в Україні та за кордоном. Любив активно проводити час із друзями, ходити на полювання. Останнім часом почав цікавитись концепцією штучного інтелекту. Мав маленьку мрію – придбати робота-помічника з ШІ, хотів детально вивчити особливості його будови та переваги.

З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік поповнив лави Національної гвардії України. Служив у 4-ій бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука. Обіймав посаду помічника гранатометника.

Я вперше бачила людину, яка так любить життя. Віталій був сміливим, душею компанії, веселим, життєрадісним. Він ніколи ні на що не скаржився. Завжди допомагав усім, хто цього потребував, – розповіла дружина загиблого Марина Ковалішина

Поховали нацгвардійця у рідному селі.

У Віталія залишилися батьки, брат, сестра і дружина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/