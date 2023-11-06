Меморіал: вбиті росією. Тамара Давидова, 44 роки, Сумщина, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тамара Давидова

44-річну Тамару Давидову убили російські військові 3 липня 2023 року на шляху між селами Ходине і Шалигине Сумської області. Вранці цього дня Тамара зі своїм сином Сергієм сіли на мотоцикл і поїхали вітати невістку Дар’ю з днем народження. Диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути на територію України й розстріляла маму і сина.

«Мама зателефонувала мені, привітала зі святом і сказала, що приїдуть у гості. Від Ходиного до Шалигиного кілька кілометрів. Ми з чоловіком Романом вийшли на вулицю, щоби їх зустріти. Але їх усе не було. Чоловік попросив зателефонувати мамі, проте слухавку ніхто не брав. Тоді ще захворів наш малюк, тож ми вирішили швиденько, поки їх немає, з’їздити до педіатра. У лікарні, очікуючи на прийом, весь час телефонували Тамарі Миколаївні і Сергію. А потім Роман дізнався, що маму і брата вбили», – розповіла Дар’я Давидова, невістка вбитої

Тамара Давидова була родом із села Ходине Сумської області. Займалася домашнім господарством.

«Це була така людина, якої я раніше не зустрічала. У нас були дуже добрі стосунки. Тамара Миколаївна любила свого онука, всім допомагала. Співала, виступала у місцевому клубі. Дуже любила готувати», – сказала Дар’я.

Тамару і Сергія Давидових поховали 5 липня в рідному селі.

У загиблої залишилися чоловік, син, невістка й онук.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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