Меморіал: вбиті росією. Олександр Коновалов, 22 роки, Бахмут, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Коновалов

22-річний Олександр Коновалов загинув 19 серпня 2022-го у Бахмуті на Донеччині. Він вивозив людей із міста, коли разом із пасажирами автомобіль потрапив під обстріл. Сашка ще намагалися врятувати – відвезли в реанімацію лікарні Краматорська, але, за словами медиків, шансів вижити вже не було…

Олександр Коновалов народився 6 липня 2000 року у Бахмуті у родині залізничників. Закінчив Харківський університет залізничного транспорту. Працював у відділенні Нової пошти в рідному місті. Коли через повномасштабне російське вторгнення його закрили, він, щоби допомагати забезпечувати родину й очікуючи народження малюка, пішов таксувати.

«Олександр захоплювався автомобілями. Він був хорошим хлопцем, турботливим, надійним, із характером. У Новій пошті був одним із найкращих працівників: спокійний, відкритий, швидко і якісно працював. Він дружив із військовими, допомагав активно, хоч сам і не був мобілізованим. Щось привозив, когось відвозив, волонтерив, евакуйовував», – розповіли колеги Олександра

У нього залишилися батьки, дружина і дитина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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