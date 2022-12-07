Меморіал: вбиті росією. Волонтер Тарас Ключка, 23 роки, Нікопольщина, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тарас Ключка

4 грудня 2022 року російські війська вкотре атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Було зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території. У селі Капулівка Покровської громади загинув 23-річний Тарас Ключка. Ворожі снаряди прилетіли на подвір’я його дому.

«Не віриться, що це сталося. Йдуть у засвіти найкращі… Ті, кому б творити Україну, продовжувати рід український, бути нашим майбутнім», – написала знайома Тараса Ольга.

Тарас жив у селі Капулівка, найстарішому козацькому поселенні Нікопольщини. Знайома Ольга розповіла, що він був справжнім прикладом козацької та лицарської звитяги.

«Козаки Чортомлицької Січі та весь Січеславський край висловлюють співчуття та підтримку родині з приводу передчасної втрати їхнього сина, – написала Ольга. – Його вчинки, волонтерська діяльність, вклад в забезпечення спокою рідного селища в складі ТРО, патріотизм та відданість обраній справі точно зробили цей світ кращим!»

Іванка Біла-Кондратьєва була вчителькою Тараса, вона пригадує його доброю і принциповою людиною.

«Мала щастя певний час вчити його історії. Запам’ятаю хлопчиною, якого фізично вернуло від несправедливості. Я на все життя запам’ятаю ту юнацьку, часом смішну, але таку щиру підтримку. Загартований, фізично сильний козак (а там всі козаки) з добрючими очима та веселою вдачею», – сказала Іванка.

Тарас активно проводив свій час, насолоджувався життям, будував стосунки з коханою людиною. А ще фотографував свого песика і ділився цими світлинами з друзями у соцмережах. Ті, хто знав Тараса, пишуть: «гарний, молодий, дисциплінований», «радів життю, будував плани, підтримував побратимів, мріяв і дихав на повні груди», «тяжко працював на своїй землі».

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/