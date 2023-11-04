Меморіал: вбиті росією. Кирило Хандельди, 1,5 року, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Кирило Хандельди

Півторарічний Кирило Хандельди загинув під завалами багатоповерхівки у Маріуполі 11 березня 2022 року. По житловому будинку російська армія завдала авіаудару. Хлопчик перебував із рідними, які ховалися від обстрілів у підвалі будинку на проспекті Миру, 127.

Поряд із Кирилом загинули його мама Оксана Роменська, батько Геннадій Хандельди, бабуся Лідія, дядько Володимир із дружиною Яною, яка була вагітною, та інші родичі…

Кирило народився і зростав у Маріуполі. Був єдиною дитиною у батьків. Кмітливий, усім цікавився.

«Це дуже цікава дитина, розумна не по роках. Янголятко…», – сказала родичка Олена Сердюк

У Кирила Хандельди залишилася бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/