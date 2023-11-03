Меморіал: вбиті росією. Анастасія Капканець, 9 років, Волноваха, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Капканець

Анастасію Капканець убили російські військові у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Також у приватному будинку на вулиці Донецькій солдати застрелили її маму Наталію, батька Андрія, молодшого брата Микиту, бабусю Тетяну, дідуся Едуарда і дядька Олександра з дружиною і її братом.

Це трапилося вночі 28 жовтня 2023 року після того, як родина відзначила день народження бабусі Тетяни. Імовірною причиною вбивства могло стати те, що раніше батько Анастасії мав конфлікт з окупантами і відмовився віддавати їм житло.

Анастасія народилася 2014 року. Ходила до місцевої школи. На початку березня 2022 року її сімʼя евакуювалися з Волновахи, але потім повернулася додому….

В Анастасії Капканець залишилися тітка, прабабуся та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/