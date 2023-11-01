Меморіал: вбиті росією. Дмитро Хотинський, Волноваха, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Хотинський

Дмитра Хотинського убили російські окупанти проти ночі 28 жовтня 2023 у будинку на вулиці Донецькій у тимчасово окупованій Волновасі.

Тієї ночі вбили також його сестру Катерину з чоловіком Олександром Капканцем, його брата – Андрія Капканця із дружиною Наталею і двома маленькими дітьми, а також Тетяну й Едуарда Капканців – батьків братів.

Дмитро Хотинський був родом із Донецької області. Зростав у Волновасі. Навчався в місцевому училищі на тракториста. Останнім часом не працював. Цікавився автомобілями.

«Це був мій сусід, виріс у мене на очах. Добрий, простий хлопець», – розповів Микола Завгородній

У Дмитра Хотинського залишилися батьки й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/