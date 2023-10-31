Меморіал: вбиті росією. Наталія Капканець, 29 років, Волноваха, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Капканець

Наталію Капканець російські військові розстріляли у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Також у приватному будинку на вулиці Донецькій убили її чоловіка, двох маленьких дітей, свекрів та інших родичів. Це трапилося 28 жовтня 2023 року, коли родина зібралася на день народження свекрухи – Тетяни Капканець. Припускають, що причиною убивства могло стати те, що раніше свекр Наталії посварився з окупантами та відмовився віддавати їм власне житло.

Наталі Капканець було 29 років. Вона родом із Донецької області. Навчалася у Бердянському державному педагогічному університеті. Разом із чоловіком Андрієм виховували двох дітей – старшу доньку Анастасію і молодшого сина Микиту.

Перед повномасштабною війною у Наталі помер батько, а ще раніше вона втратила маму.

Сестра Наталії вирішила виїхати з окупації, а вона із родиною спершу евакуювалася, а потім повернулася та залишалася у Волновасі. Батьки Наталиного чоловіка мали у місті бізнес – вирощували сільськогосподарські культури і продавали їх. Молоде подружжя їм допомагало.

«Наталя була спокійна, врівноважена…», – сказала родичка жінки, Ірина

У Наталії Капканець залишилися бабуся, сестра з родиною і тітка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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