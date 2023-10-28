Меморіал: вбиті росією. Захисник Павло Маляренко, 26 років, Донеччина, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Павло Маляренко

Десантник Павло Маляренко, позивний Скіф, загинув 6 червня 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Тетянівка на Донеччині. Захиснику назавжди 26 років.

Павло родом із села Вишевичі Житомирської області. Навчався в Житомирському центрі професійно-технічної освіти. Проходив строкову службу в Державній кримінально-виконавчій службі міста Житомир у колонії №4. Згодом служив у ДСНС України пожежним-рятувальником. Проте потім пробував працювати у різних сферах. Тривалий час був водієм, оскільки дуже захоплювався автомобілями. Любив риболовлю. Останнім місцем роботи у мирному житті був магазин «THRASH», де чоловік був продавцем-універсалом.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Павло став на захист Батьківщини, поповнивши лави Збройних Сил України. Службу ніс у 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді. Обіймав посаду навідника. На момент загибелі був прикомандирований до 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

«Коханий був неймовірним татом, мужнім воїном, моєю стіною, за якою була впевненість у завтрашньому дні. Він був неймовірно добрий, бо готовий був допомагати всім, хто цього потребував. У перший день повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну землю, і віддав найцінніше – своє життя», – розповіла дружина загиблого Віра

Посмертно солдат Маляренко П.П. нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 6 жовтня 2023 року нагороду передали його мамі Аллі Петрівні.

Поховали воїна у рідному селі.

Вдома на Павла чекали мама, дружина, донька, інші рідні та друзі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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