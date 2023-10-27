Меморіал: вбиті росією. Катерина Задніпровська, 27 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Задніпровська

27-річна Катерина Задніпровська загинула 23 березня 2022 року від російського авіаудару по житловому будинку у Маріуполі. Поряд не стало її чотиримісячного сина Максима, чоловіка Миколи та його старшого брата Олександра з родиною.

До 2014 року Катерина жила у Донецьку. В родині була старшою серед чотирьох сестер. Навчалася у Маріупольському державному університеті. Якось, приїхавши до рідних у Павлопіль, познайомилась із майбутнім чоловіком – Миколою.

17 липня 2021 року пара одружилася. 6 листопада 2021-го народився син Максим. А через два тижні Катя писала у соцмережах: «Кохайте! І цінуйте щастя! Воно народжується у сімʼї! Що може бути дорожчим від сімʼї на цій казкової землі?»

Кума рідного брата чоловіка Катерини, Анна Вакуленко, пригадує:

«Катерина хотіла завжди бути першою. Прагнула до кращого».

Катя активно вела сторінку в інстаграмі, розповідаючи про життя своєї сім’ї.

У Маріуполі вони з чоловіком і сином жили на 8 поверсі будинку №19, що на вулиці Металургійній у Кальміуському районі. Після початку повномасштабного російського вторгнення туди приїхала ще родина Олександра Задніпровського, старшого брата Миколи. Усі разом вони переховувалися у підвалі.

23 березня 2022 року о 5:40 російський літак із різницею в кілька хвилин скинув на цей будинок дві авіабомби. Дві родини Задніпровських загинули.

«Після того, як стало відомо, що під’їзд завалило, батьки Миколи і Сашка неодноразово намагалися туди потрапити, але із Сартани, це селище під Маріуполем, до міста не пускали. Тільки наприкінці квітня тато потрапив туди. Піднявся на поверх, де жили Микола і Катя, забрав цінні речі. Розібрати завали без спецтехніки було неможливо», – розповіла Анна

Розбирати підвал на Металургійній, 19 почали 14 травня 2022. Тоді дістали 16 тіл. А наступного дня батько опізнав усіх своїх рідних, їхні тіла були дуже понівечені.

17 травня 2022 року Катю із родиною поховали. Домовини були закритими. Маленький Максим був в одній труні з мамою.

У Катерини Задніпровської залишилися батьки і сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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