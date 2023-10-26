Меморіал: вбиті росією. Ольга Пільгуй, 48 років, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Пільгуй

Ользі Пільгуй було 48 років. Її життя відібрав російський ракетний удар по селу Гроза Харківської області. 5 жовтня 2023 року російська армія влучила у місцеве кафе, куди на поминки за українським військовим Андрієм Козирем прийшло багато людей. Той обстріл відібрав десятки життів…

Ольга народилася і жила в селищі Шевченковому на Харківщині. Багато років присвятила вихованню й навчанню дітей. Із 1998-го працювала вчителькою молодших класів Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. У 2005-му стала директоркою цього навчального закладу, на цій посаді пропрацювала понад 15 років.

Останній період життя Ольга викладала у Шевченківському ліцеї. У вільний час любила подорожувати, пізнавати нове. Дуже любила дітей. Багато часу присвячувала онукам.

«Вона була турботливою, люблячою мамою, донькою, бабусею. Добра, щира, чесна, справедлива, надійна людина», – розповіла мама Ольги, Тетяна

В Ольги Пільгуй залишилися донька, онуки, батьки, зять і брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/