Меморіал: вбиті росією. Олександр Пирожок, 65 років, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Пирожок

65-річний Олександр Пирожок загинув від ракетного удару російської армії по селу Гроза Харківської області. 5 жовтня 2023 року ворог поцілив у місцевий магазин і кафе, де на поминки за українським військовим Андрієм Козирем зібралося багато місцевих жителів. Зокрема, й Олександр із дружиною Тетяною… Того дня в Грозі загинули десятки людей.

Олександр був родом із села Олексіївка Шевченківської селищної ради, що на Харківщині. Спершу працював агрономом-хіміком, а потім перевівся у майстерню з ремонту тракторних двигунів. Останнім часом разом із дружиною займався домашнім господарством. У парі з Тетяною Олександр виховав трьох синів, допомагав дітям із онуками.

Він був порядною, доброзичливою людиною, яку поважали і в Грозі, і за її межами. У скрутні часи із дружиною вони допомагали односельчанам – фізично, морально, а інколи й матеріально, – розповіла невістка загиблого, Євгенія Пирожок.

В Олександра залишилися троє синів, троє онуків, брат, сестра та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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