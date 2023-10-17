Меморіал: вбиті росією. Аліна Козир, 44 роки, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Аліна Козир

44-річна Аліна Козир загинула 5 жовтня 2023 року в селі Гроза на Харківщині. Вона була на поминальному обіді за чоловіком Андрієм – українським захисником. Близько 13.00 російська армія завдала удару по кафе, де на поминки зібралося багато людей. Поряд із Аліною загинула її донька Ліза, син Денис із невісткою Ніною і свахою, мама, тато та інші родичі.

Аліна Козир народилася в селі Гроза. Її пригадують позитивною людиною. Аліна любила прогулянки, вільний час охоче проводила з рідними. Останній період життя працювала покоївкою в готелі у Польщі. Туди родина переїхала ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Після 24 лютого 2022 року чоловік і син Аліни повернулися на Батьківщину, аби боронити її від ворога.

Це дуже хороша родина. Усі усміхнені, чуйні та щирі. Люди, з якими приємно було бути поруч, – розповіла найкраща подруга Аліниної доньки, Діана Ревенко

У березні 2022 року чоловік Аліни Козир загинув під Попасною. Через російську окупацію Грози у той період його поховали на Дніпропетровщині. Щоби перепоховати Андрія, дружина Аліна разом із донькою приїхали в Україну у жовтні 2023, усього за день до ворожого удару по їхньому рідному селу.

Російські солдати вбили три покоління родини Козир.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/