Меморіал: вбиті росією. Валерія Куцова, 9 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валерія Куцова

9-річна Валерія Куцова загинула від російського авіаудару по житловому будинку в Маріуполі. Це сталося 23 березня 2022 року. Поряд загинули батьки дівчинки – Галина і Вадим.

Валерія народилася в селі Хрещатицьке Новоазовської міської громади Кальміуського району Донецької області. Згодом родина переїхала до Маріуполя. Незадовго до повномасштабної війни придбали квартиру в будинку на вулиці Металургійній, 19. Дівчинка навчалася у 3 класі школи №47.

«Мама Галя часто приводила на роботу Лєру, не було з ким залишити її вдома. Гарна дівчинка, багато малювала, нікому не заважала, навіть допомагала мамі викладати товар на полиці. Любила навчатися», – розповіла колега мами, Анастасія

Коли почалася повномасштабна війна, сім’я Куцових переховувалася від обстрілів у Центральному районі, 23-му мікрорайоні. Жили у знайомих тата дівчинки – Вадима. Утім невдовзі повернулися до свого будинку на вулицю Металургійну. Там ховалися у підвалі. Як і всі, готували на багатті їжу.

Сподівалися, що з часом зможуть виїхати з міста. Напередодні вторгнення саме купити автівку. Але 23 березня 2022 року о 5:40 російський літак із різницею в кілька хвилин скинув на дім дві авіабомби. Одна з них упала саме на підʼїзд, де була родина Куцових.

17 травня 2022 року, коли розбирали завали, знайшли тіла Галини, Валерії і Вадима. Знайомі родини розповіли, що мама і донька загинули в обіймах.

Разом із батьками Валерію поховали у селі Хрещатицьке. У дівчинки залишилися тітка, бабуся і дідусь.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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