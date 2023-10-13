Меморіал: вбиті росією. Світлана Платоненко, 45 років, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Платоненко

45-річна Світлана Платоненко загинула 5 жовтня 2023 року у селі Гроза Харківської області. Російська армія атакувала місцеве кафе, де на поминки за українським захисником Андрієм Козирем зібралося багато людей. Андрій був кумом Світлани. Поряд із жінкою загинув її батько Олександр Глушко. Цей ворожий обстріл відібрав життя десятків людей.

Світлана була родом із Харківщини. Працювала бухгалтеркою. Допомагала батькам по господарству, любила проводити вільний час із чоловіком Віталієм.

Сім’я жила у селищі Шевченковому. Допоки під час повномасштабної війни в їхній дім не прилетів снаряд. Будинок визнали аварійним і Платоненки переїхали до Грози.

9 жовтня 2023 року навідати рідних мала донька Світлани – планувала привезти подарунки, розповісти про заручини і вкотре просити, аби сімʼя виїздила з села…

Вона була і залишається для нас найкрасивішою людиною – із голлівудською усмішкою. Добра, чуйна, життєрадісна, завжди привітна. Я ніколи її не бачив злою… Це жінка, яка несла натхнення, кохання і красу. Вона дуже любила свою доньку Валерію, єдину дитину. Патріотка своєї країни. Ми разом пережили окупацію, вона дуже чекала на звільнення. Коли 7 вересня наші воїни зайшли, то була на сьомому небі від щастя, – розповів Едуард Демьохін, наречений доньки загиблої.

У Світлани Платоненко залишилися мама Любов, чоловік Віталій, донька Валерія, рідна сестра Тая, племінниця Вероніка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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