Меморіал: вбиті росією. Вікторія Сапач, 47 років, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вікторія Сапач

5 жовтня 2023 року російські військові завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині. Вони поцілили у магазин і кафе, де проходили поминки за українським військовим. Внаслідок ворожого удару загинули понад 50 людей, серед них – Вікторія Сапач. 19 жовтня їй мало би виповнитися 48 років.

Вікторія народилася та мешкала у селищі Шевченкове Куп’янського району. Працювала молодшою медичною сестрою у місцевому відділенні екстреної медичної допомоги. Медицину обрала за прикладом матері. У цій сфері працювала понад 15 років. У 2014-му втратила батька, матір померла ще раніше. Вікторія пережила період окупації. Її колеги пригадують, що вона була позитивною людиною та хорошою фахівчинею.

«Спи спокійно, наша Зірочка… Нам дуже тебе не вистачатиме. Твого оптимізму, життєрадісності, твого неповторного гумору. Колектив утратив одну з найкращих працівниць. Вона була надзвичайно гарною господаркою, працьовитою, веселою, заряджала всіх. Допомагала доньці з онукою. Світла пам’ять нашій Вітусі», – сказала Інна Палеха, колега загиблої

У Вікторії Сапач залишилися донька, внучка, брат, свекри та колеги.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/