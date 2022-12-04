Меморіал: вбиті росією. Артем Мардзявко, 11 років, Миколаїв, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Артем Мардзявко

13 жовтня 2022 року російські військові обстріляли Миколаїв, влучивши у житловий будинок. Вибух пролунав о першій ночі. Під завалами загинув 11-річний Артем Мардзявко. На хлопчика впала бетонна плита перекриття, затиснувши йому ноги. В такому положенні Артем був близько шести годин, поки його вдалося дістати з-під завалів.

«Дорогою до лікарні він говорив: «Мамо, я школу пропущу сьогодні». Настільки він був старанною дитиною. Мабуть, ми так попрощалися тоді в обіймах. Він з татом на ношах, а зі мною в кареті швидкої», – розповіла Алла Іващенко.

Травми Артема були несумісними з життям і надвечір стало відомо, що він помер.

Артем Мардзявко вчився у 6-А класі миколаївської школи №54. Захоплювався ІТ. Займався спортом: ходив на айкідо і грав у футбол з татом.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну мама хотіла разом з сином виїхати за кордон. Вона була викладачкою англійської в місцевій гімназії й могла б працювати онлайн. Та хлопчик просив залишитися. Шість років тому батьки Артема розійшлися і він мріяв, щоб сім’я знову була разом, тому й нікуди не хотів їхати.

«Я питаю у Бога, чому постраждали не ми, а дитина пережила ці муки. Його мрією було, щоб наша родина збереглася. У нас все стало добре. Ми вирішили, що надалі повертатимемо родину. Це дитина зробила так, що вся родина об’єдналася. Коли ховали Артема, я сказала, що виконаю, синок, твою мрію бути з татом разом», – розповіла мама хлопчика.

Артема поховали 15 жовтня. Через місяць, 15 листопада, йому мало б виповнитися 12 років.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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