Меморіал: вбиті росією. Андрій Осинський, 30 років, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Андрій Осинський

Андрій Осинський загинув 14 січня 2023 року в Дніпрі, коли разом із дружиною Мариною гостювали в її батьків.

Подружжя жило в Одесі і не бачилося з родичами майже рік через повномасштабну війну. Урешті, ввечері 13 січня приїхали у Дніпро – до будинку №118 на вулиці Набережна Перемоги. Там наступного дня зібралося семеро родичів. Урятувати вдалося лише маму дружини Андрія, Світлану.

Андрієві було 30 років. Від народився в Одесі. Там ходив до школи. Згодом вступив у Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики. Навчання там не закінчив. Пройшов курси SMM-менеджера, останні кілька років працював у галузі ІТ. Цікавився автомобілями.

Андрюша був дуже хорошою, життєрадісною людиною. Завжди жартував, його обожнювали всі друзі. Ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Дуже любив свою дружину Марину, з якою вони разом були понад десять років…, – розповіла сестра Андрія, Людмила.

У Андрія Осинського залишилися мама Ольга, сестра Людмила та брат Віктор.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/