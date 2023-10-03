Меморіал: вбиті росією. Наталія Голякова, 26 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Голякова

26-річна жителька Маріуполя Наталія Голякова отримала тяжкі поранення 12 березня 2022 року під час обстрілу будинку. Наступного дня її серце зупинилося в лікарні. Той обстріл відібрав життя також доньки жінки, чотирирічної Домініки.

Наталія народилася в Маріуполі. Закінчила Приазовський державний технічний університет. У 2017-му вийшла заміж, через рік народилася Домініка, яку батьки просто таки обожнювали.

Домініка прийшла у ясла у віці 1 рік і 10 місяців, була наймолодшою. Під час знайомства з батьками я поцікавилася: «Як лагідно кличете доньку вдома?» Наташа відповіла: «Домік». Скільки любові й тепла було в цьому слові!, – пригадала вихователька Ганна Гончарова

Під час повномасштабної війни Наталя разом із Домінікою, чоловіком, батьками та молодшою сестрою переховувалася у своїй багатоповерхівці. Родина жила поблизу 66-ї школи в Центральному районі. 12 березня Наталя із донькою вийшли на кілька хвилин до багаття.

Почався обстріл. Дитина загинула на місці, уламок влучив у голову. Матері відірвало ноги, – розповіла знайома родини Вікторія У лікарні були дідусь і бабуся Домініки, дві їхні дочки, одна з яких, Наталія. Вона була у важкому стані й померла наступного дня. Тіла загиблих лежали загорнуті в простирадла в коридорі біля еваковиходу, – пригадала Ксенія, яка в середині березня перебувала у тій лікарні

У Наталії Голякової залишилися батьки, молодша сестра і чоловік

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/