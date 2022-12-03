Меморіал: вбиті росією. Олександр Прокопчук, 19 років, Херсонщина, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Прокопчук

Олександр Прокопчук загинув на Херсонщині. Російські військові катували та вбили його разом з батьком Анатолієм. 26 листопада 2022 року їхні тіла знайшли в лісі під Новою Каховкою.

За словами рідних, окупанти викрали чоловіків з гаража, де вони працювали. Анатолія та Олександра везли в напрямку села Райське. Від 22 листопада з ними не було зв’язку. Анатолій та Олександр загинули від вогнепальних поранень.

Олександр мав 19 років, знайомі пригадують його світлою людиною, яка завжди допомагала тим, хто цього потребує. Батько Олександра був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської.

«Це жахливо. Кожен, хто знав родину Прокопчуків, знає, які щирі, добрі і жертовні ці люди. Хочеться вірити, що нелюди заплатять за смерть невинних людей», – сказала знайома загиблих Тетяна Рубець.

В Олександра Прокопчука залишились мама та п’ятеро братів і сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/