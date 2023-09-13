Меморіал: вбиті росією. Ігор Діденко, 18 років, Дніпропетровщина, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ігор Діденко

Ігореві Діденку було 18 років. 16 серпня 2023-го юнака вбив російський обстріл селища Межова Дніпропетровської області. Лікарі до останнього боролися за життя юнака, однак урятувати його не вдалося…

Ігор Діденко народився і зростав у Межовій. Закінчив місцевий ліцей №1. Займався спортом і танцями. Згодом вступив до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Здобував вищу освіту за двома спеціальностями – у навчально-науковому інституті права й у напрямку інноваційної освіти. Добрий, цілеспрямований, мав багато планів на майбутнє – таким пригадують хлопця ті, хто його знав.

«Світла й вічна пам’ять Ігорю – такий веселий, добрий, дитина-душа», – зазначила вчителька Межівського ліцею №1 Тетяна Кузнєцова «У нашій пам’яті Ігор залишиться чемним і делікатним, веселим і товариським, чуйним, готовим прийти на допомогу іншим, активним і позитивним лідером учнівського самоврядування», – додали в школі, де навчався Ігор

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/