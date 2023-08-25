Меморіал: вбиті росією. Тетяна Прокопенко, 50 років, Ромни, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тетяна Прокопенко

Тетяна Прокопенко загинула 23 серпня 2023 року в місті Ромни Сумської області. Її життя відібрав обстріл російської армії, яка вдарила безпілотником по місцевій школі. Тетяна була директоркою цього навчального закладу. Разом із нею того дня загинули троє її колег.

Тетяні було 50 років. Вона родом із Сумщини. Очолювала Роменську школу №8 упродовж останніх кількох років. Викладала технології та етику для учнів 1-4 класів.

Колеги згадують її чудовою спеціалісткою, креативною директоркою, яка мала багато планів для розвитку школи.

«Боляче усвідомлювати, що залишились нереалізованими її численні задуми. Колектив школи одним із перших в області пройшов інституційний аудит, школа стала переможцем проєкту на встановлення спортивного майданчика… У нашій пам’яті Тетяна Іванівна назавжди залишиться усміхненою, життєрадісною, неймовірно красивою, щасливою, надійною колегою і справжньою професіоналкою», – сказала Вікторія Зеленська, колега Тетяни Прокопенко «Відправили вчителів зі школи, а самі… Стільки роботи перед 1 вересня… Така креативна директорка, такий творчий колектив. Школу відбудують, а людей – не повернути. Світла пам’ять вам, колеги», – додала освітянка із Києва, Ольга Олексіївна

У Тетяни Прокопенко залишилися доньки, брати, сестри, племінники та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/