Меморіал: вбиті росією. Ганна Задорожна, 38 років, Маріуполь, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ганна Задорожна

35-річна Ганна Задорожна загинула разом зі сестрою Наталею 3 квітня 2022 року в Маріуполі. Їх обох убив снайпер у на той час уже окупованому Кальміуському районі міста.

Ганна народилася та мешкала в Маріуполі. Працювала на Азовмаші, була свердловщицею. Там само працювала також її сестра Наталя. Вони були близнючками. Жили разом, разом виховували доньок. Були веселими, любили й добре вміли плавати, грали в шахи.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Ганна із донечками Вікою (15 років) і Нікою (11 років), а також сестрою Наталею і племінницею Софією (14 років) переховувалися в будинку на проспекті Металургів. Кілька разів сестри ходили навідувати свою маму, яка мешкала у Волонтерівці, що на околиці міста. Шлях туди й назад займав не один день.

Третього квітня 2022 року вони вкотре пішли до мами. Того дня російські військові дозволили містянам заходити до Кальміуського району (на той час він уже був окупованим). На Нікопольському проспекті, що в цьому районі, Ганну й Наталію вбили.

«Приблизно за два тижні до цього в їхньому дворі на Металургів пролунав авіаудар. Сестри були на вулиці та дивом залишилися живі. Вони сподівалися, що нічого страшного з ними уже не станеться… Там, де їх застрелили, дуже багато людей загинуло…», – розповіла Катерина Ніколаєнко, яка того дня йшла також із Ганною та Наталею. «Їхні тіла місяць не забирали. Мати так і не впізнала доньок. Ідентифікували по документах. Поховали в братській могилі десь на Виноградному», – повідомив Іван, колишній чоловік Наталії Задорожної

У Ганни залишилися дві донечки – Віка та Ніка, а також – мама й племінниця.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/