Меморіал: вбиті росією. Людмила Брагарник, 44 роки, Вишгород, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Людмила Брагарник

23 листопада 2022 року Росія атакувала Україну, випустивши по нашій території 67 крилатих ракет та 10 безпілотників. Внаслідок обстрілів житлового сектору Вишгорода на Київщині загинуло шестеро людей. Одна з жертв – Людмила Брагарник. Жінка отримала несумісні з життям поранення. Їй було 44 роки.

Людмила була родом з Київщини, навчалась в Іванківській школі №1. Потім закінчила Київський національний торгово-економічний університет. Жила у Вишгороді. У своїх соцмережах зазначила як місце роботи один зі столичних ресторанів американської кухні.

Людмила любила квіти та подорожі, відпочинок на природі та проведення часу з друзями. Знайомі пишуть, що вона запам’яталась їм своєю осяйною усмішкою та позитивом.

«Вона була моєю найкращою, найріднішою подругою, була мені сестрою, – написала Вікторія Мироненко. – Це була дуже світла і життєрадісна людина. У неї були дуже великі плани на життя, які обірвала ворожа ракета. Ми запам’ятаємо тебе прекрасною та доброю людиною. Не пробачимо!»

Людмилу Брагарник поховали у селі Запрудка Іванківського району Київської області.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/