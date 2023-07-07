Меморіал: вбиті росією. Анастасія Сенів, 32 роки, Львів, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Сенів

Анастасії Сенів було 32 роки. Вона загинула проти ночі 6 липня 2023-го, коли російська армія атакувала Львівщину ракетами «Калібр». Ворог влучив по житловому будинку Львова, де мешкала дівчина. Відомо про загибель десяти мирних жителів внаслідок цієї атаки. Серед них також мама Анастасії.

«Не стало Анастасії Сенів та її мами Мирослави Садової. Вони – сім’я нашого вартового Володимира Садового – рідна сестра та мама! Ворожа ракета влучила просто у будинок, в якому вони мешкали», – повідомив Ігор Зінкевич, очільник львівського медіа, де підпрацьовувала Настя

Анастасія Сенів мешкала у Львові. Після школи закінчила з відзнакою фаховий коледж інфокомунікацій Національного університету «Львівська політехніка». Була старостою групи. Продовжила навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова, яку теж закінчила на відмінно.

Працювала у відділенні «Укрпошти» – починала з посади операторки, потім перейшла до відділу технологій, а далі – у відділ із підбору персоналу. Разом із тим підпрацьовувала на стрічці новин у львівському медіа. Була волонтеркою одного із християнських благодійних фондів, де її пригадують неймовірно доброю та веселою дівчиною.

«Я знала Настю чотири роки, відколи пішла працювати на Укрпошту. Ми досить часто спілкувалися з приводу роботи, радилися, а потім просто подружились. Вона була, мабуть, найпозитивніша, найщиріша і найсонячніша людина з усіх, кого я знала. Від неї завжди наче заряджаєшся під час спілкування. А сміх… Який він був дзвінкий, щирий, аж самій хотілось сміятися», – розповіла колега загиблої Альона «Настя була, як сонечко. Дуже світла людина. Завжди усміхнена… Мала нареченого, з яким планувала пов’язати свою долю, але, на жаль, не встигла… Всі, хто знав Настю, пам’ятатимуть її веселою, позитивною, доброю, квітучою», – додала колега Оксана Собчук

В Анастасії Сенів залишився брат зі сімʼєю та наречений.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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