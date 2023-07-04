Меморіал: вбиті росією. Катерина Андрейчук, 18 років, Краматорськ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Катерина Андрейчук

Катерині Андрейчук було 18 років. Її життя відібрала російська ракета, яка влучила у заклад громадського харчування у центрі Краматорська 27 червня 2023 року.

Катя народилася на Донеччині. Навчалася в Краматорську у школі №9. Була дружелюбною, захоплювалася подорожами, любила собак. Після школи вступила до Краматорського фахового коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Працювала піцайоло у піцерії – саме в тій, куди 27 червня прилетіла ракета російської армії.

«Немає слів, щоби висловити скорботу та біль рідним і близьким…», – написали в коледжі, де навчалася Катерина. «Вона завжди була весела, позитивна, дуже комунікабельна», – пригадала дівчину двоюрідна сестра Меланія.

У Катерини Андрейчук залишилися батьки Ольга та Андрій, брат Олексій та інші рідні

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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