Меморіал: вбиті росією. Віолета Пруднікова, 25 років, Київ, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віолета Пруднікова

25-річна Віолета Пруднікова загинула від російських обстрілів Києва проти ночі 24 червня 2023 року. Вона мешкала в Солом’янському районі – у будинку, в який влучили уламки ракети.

Віолета родом із Балаклеївської громади Черкаської області. Навчалася у Смілянському природничо-математичному ліцеї, потім вступила до Київського національного університету будівництва та архітектури.

Жила в Києві. Працювала проєктною менеджеркою та координаторкою у різних компаніях. Останнім часом – у міжнародній фірмі, що надає послуги у галузі комерційної нерухомості та інвестицій. Досліджувала ринок коворкінгів та гнучких офісів в Україні під час війни.

Друзі та рідні згадують Віолету розумною, творчою та веселою. Вона любила подорожі і прагнула пізнавати нове. 1 липня мала відзначити день народження. Близькі лагідно називали її Віолкою.

«Не можу в це повірити, просто страшний сон. Біль не описати словами, ніби відірвали частинку тебе… Я досі чекаю її відповідь на СМС, що написала вранці того дня», – сказала подруга загиблої Анна «Бачу перед собою життєрадісну молоду дівчину, чиюсь доньку, кохану, знайому. Бачу її плани на життя, як вона засинає вдома на своєму ліжку із будильником на завтра. Та її завтра не настане…», – написала подруга загиблої Іра

У Віолети Пруднікової залишилися батьки та інші рідні.

24 червня від попадання уламків ракети у житловий будинок в Солом’янському районі столиці загинули 5 людей.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/