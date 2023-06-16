Меморіал: вбиті росією. Владислав Кузнєцов, 20 років, Кривий Ріг, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Владислав Кузнєцов

Владиславу Кузнєцову було 20 років. Він загинув проти ночі 13 червня 2023, коли російська армія обстріляла місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Разом з ним загинули його друзі Антон Бабіч та Андрій Рихель. Загалом ворожі обстріли Кривого Рогу відібрали тієї ночі життя 12 людей.

Владислав Кузнєцов родом з села Вільне Криворізького району. До 9-го класу навчався у Червоношахтарській школі І-ІІІ ступенів, а згодом – у Криворізькому фаховому коледжі «Політехніка».

Владислав із друзями працював на складі бутильованої води у Кривому Розі. Саме по ньому поцілила ворожа ракета 13 червня.

За словами очільника МВС України Ігоря Клименка, на цьому складі працювали близько 25 цивільних, подекуди в цілодобовому режимі, а воду звідти везли у всі куточки України – зокрема, й у Херсонську область, яка постраждала внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Загиблого Владислава Кузнєцова згадують веселим та працьовитим хлопцем.

«Владислав був чудовою людиною. Ніколи не бачили його сумним. Увесь час він намагався допомогти всім, був душею компанії, навчав ніколи не опускати руки і коли траплялися неприємні ситуації, казав: «Нічого, прорвемося!» У нього була мрія – створити сім’ю, але, на жаль, цьому вже не відбутися», – сказала подруга загиблого Кристина Бобровник «Він був чудовою людиною, готовою завжди прийти на допомогу кожному, хто цього потребував. Усім серцем вірив у перемогу рідної України. Підтримував тих, хто потерпів від жахіття війни. У пам’яті багатьох людей Владислав залишив про себе світлі й теплі спогади», – написали у коледжі, де навчався загиблий

Владислава та його друзів поховали 15 червня 2023 року в селі Вільне.

У нього залишилися батьки і сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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