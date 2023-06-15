Меморіал: вбиті росією. Оксана Епельман, 22 роки, Кривий Ріг, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Оксана Епельман

Проти ночі 13 червня 2023 року російська армія завдала удару по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок влучання в житловий будинок загинула Оксана Епельман та її чоловік Давид. Також ворог поцілив по складу бутильованої води. Загалом відомо про 12 загиблих у Кривому Розі від обстрілів тієї ночі.

Оксані було 22 роки. Вона єдина дитина в батьків. З Давидом Епельманом одружилася у 2022 році. Третього червня 2023 пара відзначила річницю весілля.

Оксана працювала вчителькою початкових класів та англійської мови у Криворізькій гімназії №108. Давала приватні уроки англійської. Закінчила кілька курсів підвищення кваліфікації. Зокрема, щодо використання арт-терапії у роботі з дітьми. Батьки учнів та колеги згадують Оксану талановитою педагогинею та доброю людиною.

«Ми навчалися у неї вдома, саме в цьому будинку, куди влучила ракета. Її перший поверх… Пані Ксенія була дуже добра, чуйна, незрівнянна викладачка. Не можемо осягнути втрату…», – сказала про загиблу Дарина, яка із дитиною ходила на уроки Оксани

В Оксани Епельман залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/