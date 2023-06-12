Меморіал: вбиті росією. Максим Романченко, 36 років, Харківщина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Романченко

12 травня 2023 року російська армія з артилерійської самохідної установки обстріляла село Чернещина на Харківщині. Ворожий снаряд влучив на територію сільгосппідприємства, що спеціалізується на тваринництві. Загинув 36-річний співробітник Максим Романченко.

Максим Романченко родом з Донеччини. Народився 30 березня 1987 року в місті Словʼянськ. У 4 роки роки із сімʼєю переїхали до села Чернещина. Там він закінчив школу. Згодом пішов на військову службу.

Протягом останнього часу працював тваринником на підприємстві у селі Чернещина. Рідні згадують про нього, як про позитивну та доброзичливу людину.

«Він був гарною людиною, чудовим чоловіком. Мав дуже добре серце, завжди відгукувався на прохання людей, приходив на допомогу», – розповідає Каміла, цивільна дружина Максима

Під час окупації Борівської громади виїздити з села Максим не хотів. У нього там залишалися батьки та будинок, у якій він вклав усе, що мав. Російські військові викрадали його, допитували та катували, звинувачуючи у співпраці зі Збройними Силами України. Окупанти тоді також відібрали документи Максима Романченка – паспорт і військовий квиток, і використали їх для поширення фейкової новини. Мовилося про те, що українські військові нібито добровільно здаються в полон.

Йому тоді вдалося вижити і повернутися додому, але 12 травня 2023 року російські військові забрали назавжди життя Максима. Він був на підприємстві, коли на територію прилетів ворожий снаряд.

У Максима Романченка залишилися батьки, цивільна дружина й дитина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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