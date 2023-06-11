Меморіал: вбиті росією. Захисник Даніл Добров, 22 роки, Одещина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Даніл Добров

Лейтенант Даніл Добров загинув 8 травня 2022 року, захищаючи небо над Одеською областю. Біля селища Авангард офіцер отримав смертельні поранення під час ворожого ракетного обстрілу. Рівно за 2 місяці до загибелі йому виповнилося 22 роки.

Даніл народився у селищі Вільшанка Кіровоградської області. Навчався у місцевій школі. 2017 року вступив на факультет зенітно-ракетних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На початку повномасштабного вторгнення, достроково завершивши навчання, приступив до виконання своїх обов’язків у лавах Збройних Сил України. В одному із підрозділів молодий офіцер обійняв посаду начальника зенітно-ракетної обслуги зенітно-ракетної батареї зенітно-ракетного дивізіону. Цікавився історією та географію, військовою технікою, автомобілями. Він щиро любив життя, вірив у справедливість. Мріяв одружитися і мати двох дітей.

«Він міг годинами дискутувати на тему зенітно-ракетної справи. Його знанням про це міг позаздрити найматьоріший зенітник», – писав на сторінках соціальних мереж його товариш Олександр Владов «Польський письменник Бруно Ясенський епіграфом до своєї книжки «Змова байдужих» обрав фразу, яка стала крилатою: «Не бійся ворогів – у гіршому випадку вони можуть вбити тебе; не бійся друзів – у гіршому випадку вони можуть зрадити тебе. Бійся байдужих. Вони не вбивають і не зраджують, але через їхню мовчазну згоду існують на землі вбивства і зрада». Сьогодні я впевнена що Даніл був небайдужою людиною, за такими людьми майбутнє», – розповіла класна керівничка Людмила Михайлівна «Даня народився 8 березня і був подарунком на свято мамі і бабусям. А загинув на День матері. Став гордістю і болем на все життя», – додала мама воїна Алла

Посмертно лейтенант Добров нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали офіцера у рідному селищі.

Вдома на Даніла чекали батьки і сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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