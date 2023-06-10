Меморіал: вбиті росією. Олександр Сірий, 12 років, Харківщина, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Сірий

Олександру Сірому було 12 років. Він помер 7 червня 2023-го в Харківській обласній лікарні від опіків і поранень, які отримав напередодні через наїзд автівки на вибуховий пристрій.

2 червня близько 12:00 поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине на Харківщині підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з трьома дітьми. На місці загинула мешканка села Відродженівське Юлія Сіра. Решту родини доправили до лікарні. У Сашка було опіки 85% тіла. Лікарі боролися за його життя, але отримані травми виявилися несумісними із життям. 7 червня серце хлопчика зупинилося.

Олександр Сірий народився на Харківщині. Навчався в Олександрівському ліцеї. Любив рибалити та конструювати машинки з дерева. Мав багато друзів, із якими проводив вільний час.

«Він був веселою, світлою, доброю дитиною. Руки у нього були золоті», – пригадує дядько хлопчика Олександр Коваль

Родина проживала у селі Відродженівське. Проте під час повномасштабного вторгнення Сашкові, його сестрі і мамі вдалося евакуюватися у Чернівецьку область. Потім вони повернулися назад на Харківщину. Проживали в селищі Кегичівка. Батько хлопчика Артем – військовий. Він на кілька днів повернувся зі служби, і вони з родиною вирішили поїхати на цвинтарі, де поховані родичі, щоб прибрати біля могил.

«Сьогодні в нашій сім’ї знову смерть… Помер синочок нашої Юлії, який лежав у реанімації. Я дуже прошу вас давайте врятуємо доньку загиблої Крістіну!!! В неї опіки 30% тіла. Діані пощастило найбільше, її вже виписали з лікарні. Але там залишились тато й донька Крістіна. Їй потрібне довготривале лікування, а також консультація психологів, бо дівчинка ще не знає, що втратила маму і брата», – написала Тетяна, рідна сестра Юлії

В Олександра Сірого залишилися батько, сестри, тітки, дядьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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